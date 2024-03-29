Azerbaycan ve Rusya arasında kritik temas!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Pavel Knyazev ile başkent Bakü’de görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Azerbaycan ile Rusya arasında ikili ve çok taraflı işbirliğinin yanı sıra bölgedeki mevcut durum ile ilgili konular masaya yatırıldı. Bayramov’un 2 ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğinin artmasına katkı sağladığını belirttiği toplantıda ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış meseleleri de ele alındı.

"ÜLKELERİN TEK TARAFLI POZİSYONLARINI BÖLGEYE YANSITMASI SÜRECİ AKSATIYOR"

Bayramov Knyazev ile görüşmesinde, Azerbaycan’ın bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (COP29) 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapması çerçevesinde yürütülen müzakere süreci ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çatışma sonrası dönemde bölgedeki mevcut duruma, Azerbaycan'ın bölgedeki barış ve imar çabalarına değinen Bayramov, “Barış sürecinin ilerlemesi yönünde yeni zorluklar oluşturan bir dizi adım atıldı. Bölgeden uzakta bulunan ülkelerin tek taraflı pozisyonlarını bölgeye yansıtması, süreci aksatıyor” dedi.

Bayramov, önümüzdeki günlerde yapılacak Avrupa Birliği, Ermenistan ve ABD ortak konferansının düzenlenme şekliyle ilgili endişelerini dile getirirken, şeffaf ve kapsayıcı olmayan bir ortamda yapılan toplantıların intikamcı ruh haline sahip Ermenistan'ı yeni provokasyonlara teşvik edebileceği konusunda endişelerini belirtti.

Karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Bayramov, Azerbaycan’ın mevcut durum ve zorluklara rağmen bölgesel barış ve istikrarın sağlanması konusundaki faaliyetlerini sürdürmede kararlı olduğuna dikkat çekti.