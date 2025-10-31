Rusya’dan AB’ye yanıt: Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 19’uncu yaptırım paketine karşılık olarak bazı Avrupa kurumları ve üye ülke temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladığını açıkladı. Açıklamada, bu kişilerin Ukrayna’yı destekledikleri ve Rusya karşıtı faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

Rusya’dan AB’ye yanıt: Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Yayınlanma:

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararına yanıt olarak bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB’nin 23 Ekim’de Rusya’ya yönelik 19’uncu yaptırım paketini onayladığı hatırlatılarak, bu kararın “gayrimeşru” ve “düşmanca” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Buna karşılık olarak Rus tarafı, Brüksel’in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti. Bu listedeki şahısların Rusya’ya girişi yasak.”

Bakanlık, yaptırım listesine kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluş çalışanları ile bazı Batılı ülke vatandaşlarının da dahil edildiğini bildirdi. Bu kişilerin Rusya’ya karşı eylemlerde bulunduğu ve Ukrayna’yı destekledikleri kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen kişi sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

