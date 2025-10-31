Ayasofya kundakçısının ifadesi şok etti: Amacım Ayasofya Camii’ni yakmaktı. Herhangi bir pişmanlığım yoktur

İstanbul’da 11 Temmuz 2025’te Ayasofya’da meydana gelen kundaklama girişimiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Dünya Miras Alanı” sınırlarında yer alan Ayasofya Camii’nin içindeki zemin halısını, yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli Mesut G. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, olayın cami görevlileri tarafından fark edilip yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elindeki bez torbadan bir kitap çıkararak sütun dibinde ateş yaktığı ve ardından hızla camiden uzaklaştığı aktarıldı.

Şüpheli Mesut G.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, “Amacım Ayasofya Camii’ni yakmaktı. Herhangi bir pişmanlığım yoktur” dediği kaydedildi. Şüpheli, yanında İncil ve yazma getirdiğini, “Ayasofya’nın geçmişte kilise olmasına dikkat çekmek” amacıyla bu eylemi yaptığını belirtti.

Savcılık, Mesut G.’nin “yakarak kamu malına zarar verme” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.