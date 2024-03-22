Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi
Rusya, LGBT hareketini terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.
LGBT ile mücadeleyi arttırarak sürdüren Rusya'dan emsal bir karar geldi. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine LGBT hareketi eklendi.
Rusya Yüksek Mahkemesinin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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