Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi

Rusya, LGBT hareketini terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi
Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi
Editör: Uğur Çam
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LGBT ile mücadeleyi arttırarak sürdüren Rusya'dan emsal bir karar geldi.  Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine LGBT hareketi eklendi.

Rusya Yüksek Mahkemesinin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Rusya'da LGBT resmen yasaklandı! Yasaklı örgütler listesine girdiRusya'da LGBT resmen yasaklandı! Yasaklı örgütler listesine girdiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # lgbt # terör örgütü
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