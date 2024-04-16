Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonlarda yaşanan gelişmeleri aktarırken, Kiev hükümetine ağır bir darbe indirildiğini belirtti. Rus ordusu, Kupyansk yönünde ilerleyen cephesinde konumunu güçlendirerek 2 karşı saldırıyı püskürttü. Yaklaşık 30 düşman askeri, 2 zırhlı araç ve 1 mühimmat deposu kaybedildi.

Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçler, 630 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.

Avdeyevka yönünde Rus birlikler, taktik konumunu aktif eylemlerle iyileştirip düşmanın 8 karşı saldırısınıakamete uğrattı. Ukrayna tarafı, 380 askerin yanı sıra 1 piyade aracı, 1 ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.

Güney Donetsk yönünde Rus askerler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 80 Ukrayna askerini öldürdü.

Herson yönünde Ukrayna ordusunun 80 askeri daha ölü olarak ele geçirildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve yakıt depoları, İHA imalat ve depolama tesisleri ile düşmanın personel ve teçhizat konuşlanma noktaları imha edildi.

155 İHA, İngiliz yapımı 6 Storm Shadow seyir füzesi, ABD yapımı 2 HARM anti-radar füzesi, ABD yapımı 4 MALD sahte hava hedefi ile ABD yapımı HIMARS ve Uragan roketleri de imha edilen teçhizat arasında yer aldı.