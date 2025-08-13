Sağlık şirketleri Tahran’da boy gösterdi

İran'ın sağlık alanındaki en büyük etkinliği olan Uluslararası Tıbbi Ekipmanlar, Diş Hekimliği, İlaç ve Laboratuvar Fuarı, bu yıl 26. kez düzenlendi. Fuar, 4 gün boyunca 11 salonda ve 38 bin metrekarelik bir alanda 580 yerli ve yabancı katılımcıyı ağırladı. Fuarda, katılımcı şirketler ilaç ve tedavi sektöründeki en son gelişmelerini sergiledi.

Ayrıca, Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere 20 farklı ülkeden 120 ticaret ve uzmanlık heyeti fuarı ziyaret etti. Ziyaretçiler, iç ve dış taraflar arasında tıp alanında işbirliği anlaşmaları imzalamak amacıyla düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ YÜKSEK

Tahran'daki İran Sağlık 2025 Uluslararası Fuarı Sekreteri Emin Rıza Halikiyan, fuarın başarılı bir şekilde düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: "Bu fuarda, 120 uzman heyet şeklinde Tahran'a gelen 20 farklı ülke misafirimiz oldu. Fuar boyunca, tıbbi ekipman endüstrisinde işbirliği üzerine, yerli ve yabancı taraflar arasında 800 B2B (işletmeden işletmeye) toplantı düzenlendi."

Halikiyan, fuarda Türk şirketlerinin de yer almasına değinerek, "Türkiye ve İran, tıbbi ekipman ve ilaç alanında yüksek işbirliği potansiyeline sahip. Bu tür fuarların düzenlenmesi, iki ülkenin tıbbi ekipman, laboratuvar ve ilaç alanlarındaki işbirliğinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

TAHRAN ÜNİVERSİTESİ’NİN ULUSLARARASI ARENADA 100 BASAMAK YÜKSELME PLANI

Tahran Üniversitesi Rektörü, üniversitenin uluslararası alandaki bilimsel sıralamasının şu anda 400'ün altında olduğunu belirterek, "Bu konumu en az 100 basamak iyileştirerek dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tahran Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Ümit, düzenlediği basın toplantısında, Tahran Üniversitesi'nin uluslararası sıralamasını yükseltme planlarına değinerek şunları söyledi:

"Şu anda Tahran Üniversitesi, uluslararası alanda iyi bir konuma sahip değil. Aslında, üniversitenin uluslararası alandaki bilimsel sıralaması 400'ün altında. Bunu en az 100 basamak iyileştirerek, üniversitemizi dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına sokmayı hedefliyoruz." Ümit, bu vaadin akademisyenlerin, personelin, öğrencilerin ve medya mensuplarının desteğiyle gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

İran'ın en önemli bilimsel üniversite merkezinin rektörü, "Yakında hayırseverler tarafından çok büyük bir proje açılacak ve bu projeler ve mali yardımlar, üniversitenin uluslararası alanda bilimsel yükselişine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Ümit, Tahran Üniversitesi'nin uluslararası birimlerine de değinerek, Bağdat biriminin açılış haberini verdi ve şunları ekledi: "Tahran Üniversitesi'nin Bağdat birimi için Irak Bilim Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındı ve umarız önümüzdeki ay öğrenci kabulüne başlayabiliriz."

Ayrıca, Tahran Üniversitesi'nin yapay zeka alanındaki faaliyetlerinin genişlemesine işaret eden Ümit, şunları belirtti: "Yapay zeka alanında Tahran Üniversitesi, ülkede merkezi bir role sahip. Bu alanda 50'den fazla öğretim üyesi çalışıyor ve bu alanda ortak projeler yürütülerek Tahran Üniversitesi'nin bu teknolojinin gelişimindeki konumu daha da güçlendirilecek."