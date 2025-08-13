Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Adaylıktan vaz mı geçti?

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bloomberg’e verdiği röportajda, Cumhurbaşkanlığı adaylığının resmen engellenmesi durumunda demokratik muhalefetin birleşmesi gerektiğini belirterek, gerekirse başka bir ismin öne çıkabileceğini söyledi.

BATI'YA ÇAĞRI

Daha önce New York Times ve Financial Times’a yazılar yazarak Türkiye gündemine dikkat çeken İmamoğlu, bu kez Bloomberg aracılığıyla Batı ülkelerine seslendi. “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler sessiz kaldı” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK MESAJI

İmamoğlu, adaylığı engellenirse partiyi bölmeye veya sabote etmeye yönelik hukuki müdahalelere kararlılıkla yanıt vereceklerini vurguladı. “Hazırlıklıyız, panik yok, kararlılıkla mücadele ederiz” dedi.

Tutukluluğunu Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendiren İmamoğlu, diploma iptali ve diğer davaların siyasi komplo niteliğinde olduğunu savundu. Demokratik meşruiyetin tehlikede olduğunu belirten İmamoğlu, “Tereddüt etme zamanı değil, mücadele zamanı” ifadelerini kullandı.