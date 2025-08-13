Türkiye’de konut satışları zirve yaptı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Bu rakam, Aralık 2024’ten beri kaydedilen en yüksek aylık satış miktarı oldu. Satışların en fazla gerçekleştiği iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken; en az satış ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari’de gerçekleşti.

OCAK–TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 24,2 ARTIŞ

Ocak–Temmuz döneminde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 oldu.

Temmuz ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak 18 bin 425’e ulaştı. Toplam konut satışları içindeki payı yüzde 12,9 oldu. Ocak–Temmuz döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 93,2 artışla 121 bin 515’e çıktı. Bu dönemde 4 bin 438 ipotekli satış temmuzda, 28 bin 884 ipotekli satış ise yılın ilk 7 ayında ilk el konut olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında diğer satış türleriyle 124 bin 433 konut el değiştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış gösterdi. Ocak–Temmuz döneminde ise diğer satışlar yüzde 17,1 artışla 713 bin 236’ya yükseldi.

İLK EL KONUT SATIŞLARI 43 BİN 984 ADET

Temmuz ayında ilk el konut satışları yüzde 7,8 artışla 43 bin 984 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 30,8 olarak kaydedildi. Ocak–Temmuz döneminde ilk el satışlar yüzde 17,5 artışla 251 bin 608’e çıktı.

İkinci el konut satışları temmuzda yüzde 14,6 artarak 98 bin 874’e ulaştı. Payı yüzde 69,2 oldu. Yılın ilk 7 ayında ikinci el satışlar yüzde 27,3 artışla 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Temmuz ayında yabancılara 1.913 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,3 oldu. Yabancılara en çok satış yapılan iller; 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu. Ocak–Temmuz döneminde yabancılara satışlar yüzde 12,1 düşüşle 11 bin 267’ye geriledi.

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 315 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusları 152 ile İran, 135 ile Almanya vatandaşları izledi.