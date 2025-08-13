Ajet’ten yolculara şok yasak: Uçakta powerbank devri bitti!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar ve yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınabilecek ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için yolcunun hava yolu şirketinden izin alması gerekecek. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajında taşınmayacak; yalnızca belirli şartların karşılanması halinde kargo olarak kabul edilecek.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAY KARARA ZEMİN HAZIRLADI

29 Temmuz’da İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasında bir yolcunun powerbank’ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın çıkarılamaması üzerine İstanbul Havalimanı’na geri dönmüştü.

Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında bu tür cihazların taşıdığı risklere dikkat çekerek SHGM aracılığıyla hava yolu şirketlerine, taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.