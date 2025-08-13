Ajet’ten yolculara şok yasak: Uçakta powerbank devri bitti!

AJet, SHGM’nin tavsiye kararının ardından uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı kullanımını yasakladı. Düzenleme, batarya kapasitesine göre farklı kurallar ve sınırlamalar getiriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ajet’ten yolculara şok yasak: Uçakta powerbank devri bitti!
Yayınlanma:

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar ve yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınabilecek ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için yolcunun hava yolu şirketinden izin alması gerekecek. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajında taşınmayacak; yalnızca belirli şartların karşılanması halinde kargo olarak kabul edilecek.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAY KARARA ZEMİN HAZIRLADI

29 Temmuz’da İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasında bir yolcunun powerbank’ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın çıkarılamaması üzerine İstanbul Havalimanı’na geri dönmüştü.

Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında bu tür cihazların taşıdığı risklere dikkat çekerek SHGM aracılığıyla hava yolu şirketlerine, taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Nazım Hikmet’e ait belge MİT arşivinden çıktı! İşte ayrıntılarNazım Hikmet’e ait belge MİT arşivinden çıktı! İşte ayrıntılarTarih
Orman işçilerini taşıyan arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralıOrman işçilerini taşıyan arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Powerbank
Günün Manşetleri
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Nazım Hikmet’e ait belge MİT arşivinden çıktı!
Orman işçilerini taşıyan arazöz devrildi
İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?
AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor? Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?