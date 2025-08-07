Şaka gibi soygun! FBI ajanı kılığına girdiler, yüzlerce iPhone’u çaldılar

ABD’de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Sahte FBI montları ve plastik kelepçelerle Apple nakliye merkezini basan 5 kişilik çete, yaklaşık 200 iPhone çaldı. Soygunculardan biri hala firarda!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şaka gibi soygun! FBI ajanı kılığına girdiler, yüzlerce iPhone’u çaldılar
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaliforniya’dan gelen 5 kişilik bir grup, Oregon’un Portland şehrindeki bir Apple nakliye merkezine sinema filmlerini aratmayan bir baskın düzenledi. Webtekno'nun haberine göre, üzerlerinde sahte FBI yelekleri ve kurşun geçirmez montlar bulunan şüpheliler, çalışanları plastik kelepçelerle bağladı, silah doğrultarak etkisiz hale getirdi.

YÜZLERCE iPHONE VE KAMERALAR ÇALINDI

Yetkililerin açıklamasına göre çete, merkezden yaklaşık 200 iPhone ve birkaç kamera çaldı. Olay sırasında Maynard ve Cantie, polis ışıklı araçla otoparka girerken, diğer üyelerden Ma ve Wei gözcülük yaptı. Soygunun planlayıcısının ise He isimli kişi olduğu açıklandı. Soygunun ardından grup Kaliforniya’ya geri döndü ve çalıntı iPhone’ları başka kişiler aracılığıyla piyasaya sürmeye başladı. Yetkililer, zanlıların ikinci bir hırsızlık için de plan yaptığını tespit etti.

Çete üyelerinden dördü tutuklanarak gözaltına alınırken, silah doğrulttuğu belirtilen Jordan Cantie hâlâ aranıyor. Yetkililer firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Borsa 11 bin puanı aştı! Faiz indirimi beklentisiyle rekor seviyeye yaklaşıldıBorsa 11 bin puanı aştı! Faiz indirimi beklentisiyle rekor seviyeye yaklaşıldıEkonomi
Malatya’dan 377 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı! Zirai dona rağmen büyük başarıMalatya’dan 377 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı! Zirai dona rağmen büyük başarıEkonomi
abd apple soygun
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!