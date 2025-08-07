Şaka gibi soygun! FBI ajanı kılığına girdiler, yüzlerce iPhone’u çaldılar

Kaliforniya’dan gelen 5 kişilik bir grup, Oregon’un Portland şehrindeki bir Apple nakliye merkezine sinema filmlerini aratmayan bir baskın düzenledi. Webtekno'nun haberine göre, üzerlerinde sahte FBI yelekleri ve kurşun geçirmez montlar bulunan şüpheliler, çalışanları plastik kelepçelerle bağladı, silah doğrultarak etkisiz hale getirdi.

YÜZLERCE iPHONE VE KAMERALAR ÇALINDI

Yetkililerin açıklamasına göre çete, merkezden yaklaşık 200 iPhone ve birkaç kamera çaldı. Olay sırasında Maynard ve Cantie, polis ışıklı araçla otoparka girerken, diğer üyelerden Ma ve Wei gözcülük yaptı. Soygunun planlayıcısının ise He isimli kişi olduğu açıklandı. Soygunun ardından grup Kaliforniya’ya geri döndü ve çalıntı iPhone’ları başka kişiler aracılığıyla piyasaya sürmeye başladı. Yetkililer, zanlıların ikinci bir hırsızlık için de plan yaptığını tespit etti.

Çete üyelerinden dördü tutuklanarak gözaltına alınırken, silah doğrulttuğu belirtilen Jordan Cantie hâlâ aranıyor. Yetkililer firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.