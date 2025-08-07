Malatya’dan 377 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı! Zirai dona rağmen büyük başarı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan kuru kayısı ihracat sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcan, 12 Nisan’da meydana gelen zirai don nedeniyle kuru kayısı fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığını belirtti.

Nisan ayından bu yana ihracat miktarında periyodik düşüşler gözlendiğini vurgulayan Özcan, temmuz ayında sadece 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını ve karşılığında 21 milyon 343 bin dolar gelir sağlandığını açıkladı.

“Zirai donun etkisine bakılırsa ihracat rakamları bize göre iyi ve normal” diyen Özcan, sezon boyunca toplam 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatıyla 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

İHRACAT MİKTARI 8 BİN TON ARTTI AMA GELİR DÜŞTÜ

Bir önceki sezonla karşılaştırma yapan Özcan, o dönemde yaklaşık 66 bin 718 ton kuru kayısı ihraç edildiğini ve 398 milyon dolar gelir sağlandığını hatırlattı. Bu sezon ihracat miktarının 8 bin ton arttığını söyleyen Özcan, buna rağmen gelirde yaklaşık 20 milyon dolarlık bir düşüş yaşandığını ifade etti. Başkan Özcan, 100 bin tonluk ihracat hedefinin nisan sonrası yaşanan düşüşler nedeniyle tutturulamadığını kaydederek, “Nisan ayından bu yana ihracat miktarındaki gerileme, 100 bin ton ihracat hedefinde sapmalara sebep oldu” dedi.

Ramazan Özcan, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yaptığını, bunun yüzde 25’inin kayısıdan geldiğini belirtti. Malatya’nın bu alandaki liderliğini koruduğunu vurgulayan Özcan, kuru kayısının hem bölge ekonomisi hem de ülke ihracatı açısından stratejik bir ürün olduğunu ifade etti.