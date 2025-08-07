Malatya’dan 377 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı! Zirai dona rağmen büyük başarı

Malatya’da 2024-2025 ihracat sezonunda 74 bin 774 ton kuru kayısı yurt dışına gönderildi. Zirai donun etkisine rağmen kent, kuru kayısıdan 377 milyon 371 bin dolar gelir elde etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Malatya’dan 377 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı! Zirai dona rağmen büyük başarı
Yayınlanma:

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan kuru kayısı ihracat sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcan, 12 Nisan’da meydana gelen zirai don nedeniyle kuru kayısı fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığını belirtti.

Nisan ayından bu yana ihracat miktarında periyodik düşüşler gözlendiğini vurgulayan Özcan, temmuz ayında sadece 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını ve karşılığında 21 milyon 343 bin dolar gelir sağlandığını açıkladı.

“Zirai donun etkisine bakılırsa ihracat rakamları bize göre iyi ve normal” diyen Özcan, sezon boyunca toplam 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatıyla 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

İHRACAT MİKTARI 8 BİN TON ARTTI AMA GELİR DÜŞTÜ

Bir önceki sezonla karşılaştırma yapan Özcan, o dönemde yaklaşık 66 bin 718 ton kuru kayısı ihraç edildiğini ve 398 milyon dolar gelir sağlandığını hatırlattı. Bu sezon ihracat miktarının 8 bin ton arttığını söyleyen Özcan, buna rağmen gelirde yaklaşık 20 milyon dolarlık bir düşüş yaşandığını ifade etti.  Başkan Özcan, 100 bin tonluk ihracat hedefinin nisan sonrası yaşanan düşüşler nedeniyle tutturulamadığını kaydederek, “Nisan ayından bu yana ihracat miktarındaki gerileme, 100 bin ton ihracat hedefinde sapmalara sebep oldu” dedi.

Ramazan Özcan, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yaptığını, bunun yüzde 25’inin kayısıdan geldiğini belirtti. Malatya’nın bu alandaki liderliğini koruduğunu vurgulayan Özcan, kuru kayısının hem bölge ekonomisi hem de ülke ihracatı açısından stratejik bir ürün olduğunu ifade etti.

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldıFaiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldıEkonomi
Anne adayları dikkat! Yaz aylarında bu hatalar erken doğuma yol açabilirAnne adayları dikkat! Yaz aylarında bu hatalar erken doğuma yol açabilirSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

malatya kayısı ihracat
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!