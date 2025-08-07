Borsa 11 bin puanı aştı! Faiz indirimi beklentisiyle rekor seviyeye yaklaşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son günlerde artan yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek yeniden 11 bin puan sınırını aştı. Güne %0,36 artışla 10.940,60 puandan başlayan endeks, günün ilk yarısında 11.027,82 puana kadar çıkarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Saat 12.38 itibarıyla ise endeks %1,04 artışla 11.015,12 puandan işlem görüyor.

YÜKSELİŞİN PERDE ARKASINDA NE VAR?

BIST 100 endeksinde tüm zamanların rekor seviyesi Temmuz 2024’te görülen 11.252 puan olarak öne çıkıyor.Dünya Gazetesi'ne göre, bugün gelinen 11.027 puanlık seviye, yatırımcıların psikolojik direnç noktası olan 11.000 puanın üzerinde kalıcı olunabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

Analistler, 11.000 ve 11.100 puan seviyelerini direnç, olası geri çekilmelerde ise 10.800 ve 10.700 puan seviyelerini destek olarak izliyor. Bu seviyelerin teknik olarak kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER BİLANÇOLAR VE MERKEZ BANKASI’NDA

Uzmanlar, piyasaların seyrini belirleyecek iki ana faktöre dikkat çekiyor. 19 Ağustos’a kadar açıklanacak olan ikinci çeyrek bilançolar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi patikası.

Beklentilerin üzerinde gelecek kâr açıklamalarının endeksi yukarı yönlü desteklemesi, küresel piyasalarda oluşabilecek bozulmaların ise sınırlı etki yapması bekleniyor.

Yatırımcıların bugün öğleden sonra açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ile akşam saatlerinde açıklanacak MSCI endeks değişikliklerini de yakından takip etmesi bekleniyor.