Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan: Askeri Birliklere Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye sınır hattında bulunan askeri birlikleri ziyaret etti.

İlk olarak Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Şıldak, ziyaret anısına şeref defterini imzaladı. Sınır güvenliği konusunda Alay Komutanından bilgi alan Vali Şıldak burada görevli askerlerle birlikte tesisi inceledi.

Askeri Yetkililere Bilgiler Verdi

3. Hudut Alay Komutanlığının ardından İsmail Direk Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Şıldak, gözetleme kulesine çıkarak kullanılan sistemler ve teçhizatları inceledi. Sınır hattında da incelemelerde bulunan Vali Şıldak, hat boyunca oluşturulan güvenlik duvarı ve kamera sistemleri hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. Suriye sınırında gerçekleştirdiği temasların son durağında 4. Hudut Bölük Komutanlığı Yesiltepe Bölük Merkezine giden Vali Şıldak, brifingin ardından askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.

Teşekkürlerini İletti

“Hudut Namustur” anlayışıyla bölgede 24 saat nöbette olan Mehmetçik’e şükran duyduklarını ifade eden Vali Şıldak:

-Ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, namusu bildiği sınırlarımızı koruyan Mehmetçiklerimizle bir ayara geldik, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Devletimiz de sınır güvenliği için gerekli tüm çalışmaları ve iyileştirmeleri sağlıyor. Her türlü yasadışı geçişi engellemek için fedakârca nöbet tutan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

İncelemeleri sırasında Vali Şıldak’a 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Vali Yardımcısı Erinç Demir, Akçakale Kaymakamı Onur Şan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve komutanlıklarda görevli subaylar eşlik etti.