Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem!

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Polonya’da toplanan AB içişleri bakanları, EES’nin altı ay içinde kademeli olarak devreye alınmasını sağlayacak yönetmelik üzerinde anlaştı. Sistemin ilk 60 gününde, üye ülkeler biyometrik doğrulama yapmadan işlemleri gerçekleştirebilecek. Ancak üç ayın sonunda sınır kapılarının en az yarısında yeni sistemin aktif hale gelmesi zorunlu olacak.

Geçiş sürecinin sonunda, AB’ye giriş yapan ziyaretçilerin pasaportları artık elden damgalanmayacak. Tüm giriş-çıkış işlemleri, biyometrik verileri de içeren dijital sistem üzerinden yürütülecek. Yönetmelik, isteyen ülkelerin aşamalı geçiş yapmasına, isteyenlerin ise sistemi doğrudan uygulamaya koymasına olanak tanıyor.