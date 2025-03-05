Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları, Schengen bölgesine giriş ve çıkışların dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak yeni sisteme aşamalı geçişi onayladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem!
Yayınlanma:

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Polonya’da toplanan AB içişleri bakanları, EES’nin altı ay içinde kademeli olarak devreye alınmasını sağlayacak yönetmelik üzerinde anlaştı. Sistemin ilk 60 gününde, üye ülkeler biyometrik doğrulama yapmadan işlemleri gerçekleştirebilecek. Ancak üç ayın sonunda sınır kapılarının en az yarısında yeni sistemin aktif hale gelmesi zorunlu olacak.

Geçiş sürecinin sonunda, AB’ye giriş yapan ziyaretçilerin pasaportları artık elden damgalanmayacak. Tüm giriş-çıkış işlemleri, biyometrik verileri de içeren dijital sistem üzerinden yürütülecek. Yönetmelik, isteyen ülkelerin aşamalı geçiş yapmasına, isteyenlerin ise sistemi doğrudan uygulamaya koymasına olanak tanıyor.

ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdiABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdiDış Politika
Çin, ABD’ye sert yanıt verdi: “Savaşmaya hazırız”Çin, ABD’ye sert yanıt verdi: “Savaşmaya hazırız”Dış Politika
schengen vizesi
Günün Manşetleri
PKK’nın feshi İsrail için tehdit
Çin, ABD’ye sert yanıt verdi
Euro/TL tarih yazdı
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi
İşçiler mücadeleye devam ediyor
DEAŞ’a darbe
Askeri yasak bölgede operasyon!
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!" Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!"
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?
Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi
İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu
Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi