Seçim iptali sonrası Romanya'da istifa depremi

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkedeki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda konuşan Iohannis, "Romanya ve vatandaşlarını krizden çıkarmak için istifa ediyorum. Görevimden 12 Şubat'ta ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

Anayasa gereği, Iohannis'in istifasının ardından Senato Başkanı Ilie Bolojan, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere seçimlerin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.