Sel dehşeti büyüyor! Texas’ta ölü sayısı 104’e yükseldi

ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, büyük bir yıkıma neden oldu. Yetkililer, ölü sayısının 104’e yükseldiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sel dehşeti büyüyor! Texas’ta ölü sayısı 104’e yükseldi
Yayınlanma:

ABD’nin güneyindeki Texas eyaleti, 4 Temmuz’da aniden başlayan şiddetli yağışlarla birlikte büyük bir sel felaketine sahne oldu. Yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak geniş bir alanda yıkıma yol açtı.

Afet, yalnızca fiziksel tahribata değil, çok sayıda can kaybına da neden oldu. Yetkililer, sel felaketinin bilançosunu güncelleyerek hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yapmıştı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞIYOR

Selin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Yerel yetkililer, afet bölgesinde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu belirterek, bazı bölgelerde halen mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığını aktardı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettik” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan felaketin ardından Kerr ilçesini resmi afet bölgesi ilan etti.

Felaketin ardından eleştiriler ise Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS)’ye yöneldi. Texas’ın Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları doğrultusunda bütçesi kısılan kurumun, felaketten önce yeterli uyarı yapmadığını ve doğru tahminlerde bulunamadığını savundu.

Kayısıda 34 milyon dolarlık kayıp! Ürün azaldı, gelir eridiKayısıda 34 milyon dolarlık kayıp! Ürün azaldı, gelir eridiEkonomi
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatlarıYatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri teksas
Günün Manşetleri
''Bu sonu olmayan bir savaş olur''
110 bin Euro’luk rüşveti kabul etti
POS CİHAZLARIYLA DEV VURGUN!
8 İLDE 25 GÖZALTI
"KAFES" OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu.
Bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti
MSB Bakanı Güler'den ilk açıklama
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
Çok Okunanlar
300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar 300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti
Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı! Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı!
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
İstanbul’da sıcak alarmı: Asfalt 50 dereceyi görebilir! İstanbul’da sıcak alarmı: Asfalt 50 dereceyi görebilir!