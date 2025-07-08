Sel dehşeti büyüyor! Texas’ta ölü sayısı 104’e yükseldi

ABD’nin güneyindeki Texas eyaleti, 4 Temmuz’da aniden başlayan şiddetli yağışlarla birlikte büyük bir sel felaketine sahne oldu. Yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak geniş bir alanda yıkıma yol açtı.

Afet, yalnızca fiziksel tahribata değil, çok sayıda can kaybına da neden oldu. Yetkililer, sel felaketinin bilançosunu güncelleyerek hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yapmıştı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞIYOR

Selin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Yerel yetkililer, afet bölgesinde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu belirterek, bazı bölgelerde halen mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığını aktardı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettik” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan felaketin ardından Kerr ilçesini resmi afet bölgesi ilan etti.

Felaketin ardından eleştiriler ise Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS)’ye yöneldi. Texas’ın Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları doğrultusunda bütçesi kısılan kurumun, felaketten önce yeterli uyarı yapmadığını ve doğru tahminlerde bulunamadığını savundu.