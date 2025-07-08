Kayısıda 34 milyon dolarlık kayıp! Ürün azaldı, gelir eridi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuru kayısı sektörüne dair 2025 Haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait dış ticaret raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2025 yılı Haziran ayında Türkiye genelinden 2 bin 581 ton kuru kayısı ihraç edildi. Bu miktar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16’lık bir azalmaya işaret etti. Ancak ihracatta birim fiyatın 6,92 dolara yükselmesi, Haziran ayı gelirlerinin yaklaşık 18 milyon dolarda sabit kalmasını sağladı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 34 MİLYON DOLARLIK KAYIP

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 30 bin 521 ton kuru kayısı ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 31 bin 500 ton civarındaydı.

İlk 6 ayda birim ihraç fiyatı ise 5,07 dolara geriledi. 2024'ün aynı döneminde bu rakam 5,64 dolardı. Bu gelişmelerin sonucunda, 2024 yılı ilk yarısında 187 milyon dolar olan toplam ihracat geliri, 2025’in ilk yarısında 153 milyon dolara geriledi. Böylece kuru kayısı dış ticaretinde sadece 6 ayda 34 milyon dolarlık gelir kaybı yaşandı.

Raporda, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don olayının bu düşüşte belirleyici olduğu vurgulandı. Don nedeniyle ürün miktarının düşmesi, arzı sınırlarken, birim fiyatların 7 dolar seviyesine kadar çıkmasına yol açtı. Ancak bu artış, toplam gelir kaybını telafi etmeye yetmedi.