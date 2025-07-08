BM raporu: Türkiye çölleşiyor, 2100’e kadar yağış %30 düşecek

BM raporu Türkiye için alarm veriyor: 2100 yılına kadar sıcaklık 5 derece artabilir, ülkenin %88’i çölleşme riski altında.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
BM raporu: Türkiye çölleşiyor, 2100’e kadar yağış %30 düşecek
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Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni iklim raporu, Akdeniz Havzası’ndaki ülkeler için sert uyarılar içeriyor. Raporda, Türkiye’nin çölleşme riski en yüksek ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 2–3 derece, 2100 yılına kadar ise 3–5 derece artacağı öngörülüyor. Her 2 derecelik sıcaklık artışı, suya erişimde %15'e varan azalma anlamına geliyor.

Raporda, Türkiye’ye özel olarak ayrılan bölümde, ülkenin yarı kurak yapısı ve toprak parçalanmasına yatkınlığı nedeniyle çöl iklimine geçişin ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

“Türkiye’nin %88’i çölleşme riski altında” ifadesiyle dikkat çeken rapora göre, 21. yüzyılın sonunda ülke genelinde yağış oranlarının %30 düşmesi bekleniyor.

İspanya ve Fas ile birlikte analiz edilen Türkiye, Akdeniz’de iklim değişikliğinden en sert etkilenecek üç ülkeden biri olarak değerlendirildi. Uzmanlar, acil önlemler alınmazsa tarım, su kaynakları ve şehir yaşamının büyük risk altında olduğunu belirtti.

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