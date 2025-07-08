Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ soruşturması: 8 ilde 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde Dışişleri Bakanlığı’ndaki “mahrem yapılanma”ya yönelik operasyonda, bylock kullanım ve örgütsel yazışma gerekçesiyle 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ soruşturması: 8 ilde 25 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı içinde faaliyet gösteren FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon başlattı.

Soruşturmada, bylock kullandığı ve örgütsel yazışmalarda bulunduğu belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin bazıları daha önce meslekten ihraç edilmiş, bazıları ise halen kamu kurumlarında aktif görevde bulunuyor.

Emniyet ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin örgütle irtibatları, gizli haberleşme yöntemleri ve ankesörlü hat kullanımları üzerinden tespit edildi.

Soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve operasyonun Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde sürdüğü bildirildi.

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