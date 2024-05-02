Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sele neden oldu. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi.

Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor
Editör: Yağmur Biçen

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 188'e yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, pazartesi günü Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında şiddetli yağış nedeniyle barajın çökmesiyle yaşanan felaketin ardından bölgede 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Mwaura, selden toplamda 196 bin 296 kişinin etkilendiğini kaydetti.
Şiddetli yağışların ülkenin 47 bölgesinin en az 28'inde etkili olduğu öğrenildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK


Kenyalı yetkililer ve insani yardım kuruluşları, halka sular altında kalan bölgelerden uzak durmaları, daha yüksek yerlere çıkmaları ve yoğun yağış sırasında araç kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji servisi ise yoğun yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.

İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdiİslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdiEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kenya # sağanak yağış # can kaybı
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi
Öne Çıkanlar İsrail ordusu açıkladı: "ABD savunma sistemleri İran füzelerini önleyemedi" | Halil Nebiler İsrail ordusu açıkladı: "ABD savunma sistemleri İran füzelerini önleyemedi" | Halil Nebiler Bu hafta sinemada hangi filmler var? Bu hafta sinemada hangi filmler var?