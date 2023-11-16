Şi Cinping ile Joe Biden Görüştü! Çin'den ABD'ye İki Seçenek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de bir araya geldi. Görüşme Kaliforniya'nın 40 kilometre güneyindeki Filoli kır evinde gerçekleşti.

Çin ile ABD arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılan görüşmede Şi Cinping, Joe Biden'ın önüne iki seçenek koydu: Çin ile ABD ya iş birliği yaparak küresel zorlukların üstesinden birlikte gelecek ya da çatışmayı kışkırtarak dünyayı kargaşa ve bölünmeye sürükleyecek...

İlişkilerde En Hassas Konu Tayvan

Şi Cinping, Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli ve en hassas konu olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Biden ile görüşmesinde Şi, "Çin yeniden birleşmeyi gerçekleştirecektir ve bu durdurulamaz" ifadelerini kullandı. Şi ayrıca ABD'nin teknoloji ve ticaret konularında Çin'e karşı attığı adımların Çin'in meşru çıkarlarına ciddi zarar verdiğini belirtti. Çin ve ABD için birbirlerine sırtlarını dönmenin bir seçenek olmadığını ifade eden Çin Devlet Başkanı, çatışmanın her iki taraf için de dayanılmaz sonuçları olacağının altını çizdi.

Şi, Çin'in Eski sömürgeleştirme ve yağmalama yolunu ya da artan güçle hegemonya arayışının yanlış yolunu seçmeyeceğini belirtti. Çin'in ABD'yi yerinden etmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

İki Ülke Arasında İş Birliği!

Şi Cinping ile Joe Biden, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması konusunda anlaştı. Ayrıca Çin ile ABD uyuşturucuyla mücadele ve yapay zekâ konularında çalışma grupları kurulması konusunda anlaştı.

Biden, Şi'ye "Diktatör" Dedi!

Görüşmenin ardından liderler basın toplantısı düzenlemedi ancak ABD Başkanı Joe Biden, kameraların karşqısına geçti ve soruları yanıtladı. Biden kendisine yöneltilen soru üzerine bir kez daha Şi Cinping'e diktatör dedi.

Biden, "Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." şeklinde konuştu. Çin daha önce Biden Şi'ye diktatör dediğinde, açıklamayı "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "yorumların gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.