Sigorta için akılalmaz plan: Damar cerrahı kendi ayaklarını kestirdi

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde bir damar cerrahı, sigorta şirketlerinden tazminat alabilmek için akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Kendi ayaklarını kestiren doktor, büyük bir dolandırıcılık skandalının ardından hapse gönderildi.

49 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper, sigorta şirketlerine “sepsis kaynaklı amputasyon” geçirdiğini öne sürerek 466 bin sterlinin üzerinde tazminat talebinde bulundu. Ancak yapılan incelemeler, Hopper’ın bacaklarını kuru buzla dondurduğunu ve böylece kesilmesine yol açtığını ortaya çıkardı.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİ YILLARCA SÖMÜRDÜ

Dünya Gazetesi'ne göre, yaklaşık 6 yıl boyunca farklı sigorta şirketlerine davalar açarak tazminat almaya çalışan Hopper’ın, bu süreçte sigorta şirketlerini sömürdüğü ve medyanın ilgisinden keyif aldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Hopper’ın elde ettiği paranın geri alınması için işlemler başlatıldı.

Mahkeme kararıyla Hopper’ın doktorluk lisansı iptal edildi. Dolandırıcılık suçunun yanı sıra şiddet içerikli videolarla da bağlantısı olduğu tespit edilen Hopper, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hopper’ın avukatı, müvekkilinin çocukluğundan beri bedenine yabancılaşma yaşadığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” olarak gördüğünü açıkladı. Avukat, Hopper’ın bacaklarının alınmasından üzüntü duymadığını, yalnızca sigorta dolandırıcılığı nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

