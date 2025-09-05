Arnavutköy’de kanlı pusu: Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kuzenine kurşun yağdırdı

Olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak’ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre O.K., aracıyla seyir halindeki kuzeni Ş.K.’nin (34) önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalışsa da O.K. silahına sarılarak peş peşe ateş etmeye başladı.

İddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.’ye defalarca kez ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ş.K., vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Olay anında çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.