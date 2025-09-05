Arnavutköy’de kanlı pusu: Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kuzenine kurşun yağdırdı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, akrabalık bağlarını kana buladı. İddiaya göre bir kişi, eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kuzenini kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arnavutköy’de kanlı pusu: Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kuzenine kurşun yağdırdı
Yayınlanma:

Olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak’ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre O.K., aracıyla seyir halindeki kuzeni Ş.K.’nin (34) önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalışsa da O.K. silahına sarılarak peş peşe ateş etmeye başladı.

İddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.’ye defalarca kez ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ş.K., vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Olay anında çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğuz Gıda, Worldfood İstanbul’da katkısız içecekleriyle fuarın gözdesi olduOğuz Gıda, Worldfood İstanbul’da katkısız içecekleriyle fuarın gözdesi olduGündem
Bankalar yarışta: 2 milyon TL’ye 32 günde en yüksek faizi kim veriyor?Bankalar yarışta: 2 milyon TL’ye 32 günde en yüksek faizi kim veriyor?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

arnavutköy silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!