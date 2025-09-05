Oğuz Gıda, Worldfood İstanbul’da katkısız içecekleriyle fuarın gözdesi oldu

İstanbul’da düzenlenen WorldFood Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda yer alan Oğuz Gıda, katkısız ve yapay şeker içermeyen içecekleriyle hem ziyaretçilerden hem de sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Türkiye’de değişen tüketici alışkanlıkları, gıda sektöründe yeni trendleri beraberinde getiriyor. Yapay şekerli ve katkılı ürünlerin raflarda geri plana düşmesiyle, yerli ve katkısız içeceklere olan talep hızla artıyor. Bu değişimin en güçlü göstergelerinden biri de WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı oldu. Fuarda yerli üretim katkısız içecekleriyle öne çıkan Oğuz Gıda, ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

“FARKIMIZ, KATKISIZ VE YAPAY ŞEKER İÇERMEYEN ÜRÜNLER”

Şirketin CEO’su Enes Örer, fuarda yaptığı değerlendirmede, “Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin sağlıklı ve milli ürünlere yönelimini açıkça ortaya koyuyor. Bizim en büyük farkımız, içeceklerimizin tamamen katkısız ve yapay şeker içermeyen içeriklerle üretilmesi” dedi.

Uzmanlar, tüketicilerin son yıllarda özellikle ‘doğallık’ ve ‘güven’ kriterlerini satın alma kararlarının merkezine koyduğunu belirtirken, Oğuz Gıda’nın fuardaki başarısı da bu eğilimin sahadaki yansıması oldu.

WorldFood İstanbul’da sergilenen Oğuz Gıda ürünleri, yalnızca ziyaretçilerden değil, fuarı takip eden basından da ilgi gördü. Fuarda dikkatleri üzerine çeken marka, yerli içeceklerin yükselişinin simgesi olarak öne çıktı.

