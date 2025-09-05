İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB’den yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için ulaşımı kolaylaştıracak bir dizi önlem alındığı duyuruldu. Bu kapsamda, “okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.”

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN EK TEDBİRLER

Kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla zabıta ekiplerinin de sahada görev yapacağı, trafik denetimi ve yönlendirmesi gerçekleştireceği açıklandı. Ayrıca okul servis araçlarının, İSPARK’a ait 112 otoparkı eğitim-öğretim yılının ilk gününde ücretsiz kullanabileceği bildirildi.

İBB, okulların açılışına denk gelen tarihlerde öğrenci ve ailelere yönelik etkinlikler de planladı. Bu kapsamda, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’deki 50. Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.