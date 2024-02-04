Şili'de orman yangını söndürülemiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınları sürüyor. Yangında, 51 kişi hayatını kaybetti, 43 bin hektarlık arazi küle döndü.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi. Alevlerin Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, çıkan yangınlar üzerine düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. "Ölüm sayısı sürekli değişiyor. Başka bölgelerde de ölenler olabilir." ifadesini kullandı. Toha, bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurguladı.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımın da da Boric, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teknik ve insan kaynağına sahip olduklarını söyledi. Felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi de yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.