Slovenya’da tarihi karar: Destekli ölüm yasası meclisten geçti!

Slovenya, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına yasal olarak son verme hakkı tanıyan “destekli ölüm yasasını” kabul etti. Karar, ülkede uzun süredir tartışma konusuydu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Slovenya’da tarihi karar: Destekli ölüm yasası meclisten geçti!
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Slovenya Meclisi, ölümcül hastalığa sahip yetişkin bireylerin belirli şartlar altında hayatlarına son vermelerine izin veren yasa tasarısını oylayarak kabul etti. Mecliste yapılan oylamada 50 milletvekili “evet”, 34 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 3 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni yasaya göre, destekli ölüm sadece tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği ve bireyin dayanılmaz fiziksel acılar çektiği durumlarda uygulanabilecek. Yasayla birlikte, bireyin kendi isteğiyle ve belirli tıbbi koşullar altında yaşamına son verilmesi yasal hale geliyor.

RUHSAL HASTALIK KAYNAKLI TALEPLER KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Slovenya devlet haber ajansı STA, yasanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Yasada dikkat çeken bir diğer detay ise ruhsal hastalıklardan kaynaklanan acılar nedeniyle yapılacak destekli ölüm başvurularının kapsam dışında tutulması oldu.

Yasaya karşı çıkanlar arasında yer alan muhafazakâr Slovenya Demokrat Partisi (SDS) milletvekilleri, tasarının “en savunmasız kişilerin yaşam hakkının zayıflatılmasına yol açabileceğini” savundu. Parti temsilcileri, kararın etik ve insani açıdan ciddi sorunlar doğurabileceğini dile getirdi.

Slovenya’da geçen yıl yapılan referandumda halkın yüzde 55’i destekli ölüm uygulamasına “evet” oyu vermişti. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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