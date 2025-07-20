Sakarya Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Bozaniç Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olduğu öğrenilen M.Y. (17) ve M.I. (16), serinlemek amacıyla Sakarya Nehri’ne girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar suda kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çocukları bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu çocukların cansız bedenlerine, suya girdikleri noktadan yaklaşık 6 metre uzaklıkta ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay anında bölgede bulunan Adnan Başaran adlı vatandaş, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Çocukları yüzerken gördük, sonra seslenmeye başladılar ‘imdat abi kurtarın’ diye. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık ve hemen 112 Acil Servisi aradık. Saat 16.35 gibi aradım ve o esnada çocuklar hala suda çırpınıyordu.”