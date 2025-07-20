Metro İstanbul duyurdu! Kadıköy’de tramvay seferleri durduruldu

Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Metro İstanbul duyurdu! Kadıköy’de tramvay seferleri durduruldu
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Metro İstanbul’un resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferler geçici olarak durduruldu. Açıklamada, kararın emniyet güçleri tarafından alındığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda seferler yapılamamaktadır.”

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