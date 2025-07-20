Metro İstanbul duyurdu! Kadıköy’de tramvay seferleri durduruldu

Metro İstanbul’un resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferler geçici olarak durduruldu. Açıklamada, kararın emniyet güçleri tarafından alındığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda seferler yapılamamaktadır.”