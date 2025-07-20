Ümraniye’de havalı tüfek dehşeti: Sokakta yürürken sırtından vuruldu!

Olay, 10 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında İstanbul’un Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi’nde yaşandı. Mobilya ustası ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Rıfat Üretir, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada aniden sırtından vurularak yere yığıldı. Kısa süre ayağa kalksa da birkaç adım sonra yeniden yere düşen Üretir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, Rıfat Üretir’in vurulma anı, yere düşüşü ve yanındaki arkadaşının panikle merdiven boşluğuna saklanarak yardım çağırdığı anlar yer aldı.

142 METRE MESAFEDEKİ İŞ YERİNDEN ATEŞLENDİ

Üretir’in yanında bulunan M.Y. ifadesinde, olay sırasında silah sesi duymadığını ancak mermi benzeri rüzgar seslerini duyduğunu söyledi. Adli incelemelerde Üretir’in sırtına isabet eden cismin alüminyumdan yapılmış havalı tüfek mermisi olduğu tespit edildi.

Olayın ardından polis ekipleri lazer ölçümle atış yönünü tespit etti. Hedef noktanın, olay yerinden 142 metre uzaklıkta bulunan bir film ve dizi ekipman firması olduğu belirlendi. Bu iş yerinde dizi ve sinema setleri için havalı tüfek sağlayan Numan O.Ö.’nün atış yaptığı anlaşıldı.

ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Numan O.Ö. ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Ancak polis ekiplerinin güvenlik kameralarının silindiğini tespit etmesi üzerine şüpheli ifadesini değiştirdi. Numan O.Ö., elindeki havalı tüfekle sokağa doğru deneme atışı yaptığını, birini vurduğunu fark edince paniğe kapıldığını ve kamera görüntülerini sildiğini itiraf etti. Kullandığı tüfeği ise parçalara ayırarak otoyol kenarına attığını söyledi.

Yapılan teknik incelemelerde, olayda kullanılan havalı tüfeğin 500 metre menzile sahip, 200 bar hava basıncıyla çalışan özel bir model olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Numan O.Ö., “kasten adam öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

“ACIMIZIN TARİFİ YOK”

Hayatını kaybeden Rıfat Üretir’in ağabeyi Murat Üretir, yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade etti:

“Kardeşim 140 metre aşağıdan kurşunla katlediliyor. Böyle kolay bir ölüm olmaması lazım. Acımı anlatmaya kelime yetmiyor. Suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Geri getirmeyecek ama içimizdeki yara ancak böyle biraz soğuyabilir. Üç kurşun geliyor, biri isabet ediyor, o da kardeşimi yıkıyor.”

Rıfat Üretir’in geride biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk bıraktığı öğrenildi.