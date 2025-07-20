Şişli’de çürüyen ağaç dalı park halindeki aracın üstüne düştü: Vatandaş faciadan kıl payı kurtuldu!

İstanbul’un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak’ta saat 15.00 sıralarında çürüyen bir ağacın dalı koparak park halindeki 34 EDH 849 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın camı hasar gördü.

Olay sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise devrilen dalın altına girmekten saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla olay yerinde emniyet şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise yola düşen ağaç parçalarını kaldırarak güvenliği sağladı. Kapanan yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

“MAHALLENİN AĞAÇLARI ÇÜRÜDÜ, BÖCEK İSTİLASI VAR”

Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Turgay Baraz, mahalledeki ağaçların uzun süredir zararlı böceklerin istilasına uğradığını belirterek şunları söyledi: “2 aydır mahallenin ağaçlarına böcekler dadanmıştı. Türkiye’de olmayan bir böcek türü olduğu söyleniyor. Siyah ve boynuzları olan bir böcek. Belediye iki kere ilaçlamasını yaptı ama ağaçlar böceklerden dolayı mahvoldu. Zannediyorum mahallemizin bir sürü ağacını kaybedeceğiz. Cuma günü de bir ağaç devrilmişti. Ağaçların içi çürüdüğü için devriliyor. İyi ki bir insanın başına düşmedi.”

“ÜÇ ADIM GERİDE OLSAM DAL ÜZERİME DÜŞECEKTİ”

Olay sırasında kaldırımda yürüyen ve tehlikeyi son anda atlatan Efe Engez ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Bu mahallede oturuyorum. Saat 14.50 civarında ağacın üzerine düşen arabayı geçtikten hemen sonra ağaç devrildi. Rüzgardan değil, ağaç çürüdüğü için kendiliğinden devrildi. Ağacın üzerime devrilmesinden kıl payı kurtuldum. Eşim yolun aşağısında kedileri besliyordu. Ben de kedilere su almak için bu tarafa doğru yürürken bir anda ağaç devrildi. Ağacın olduğu yerden üç adım geçtikten sonra devrildi. Daha önceden de aşağıda bir ağaç devrilmişti.”