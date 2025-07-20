Didim Belediyesi Kültür Müdürü kaza yaptı, kızı hayatını kaybetti

Kaza, Milas-Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında meydana geldi. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas yönüne seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Araç, karşı şeride savruldu.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Derin Kıray otomobilden fırladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kıray’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Derin Kıray’ın, Didim Belediyesi eski meclis üyesi Mustafa Kıray’ın torunu olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan Aslı Kıray ile çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.