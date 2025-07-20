Bilecik’te orman yangını alarmı: Alevler anızdan ormana sıçradı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez ilçeye bağlı Kurtköy arasında bulunan tarım arazisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Alevlerin ormanlık alana ulaşmasının ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli yangın bölgesine yönlendirildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.