Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anıt özel defterine yazdığı mesajda Kıbrıs Türk halkına verilen desteği vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını sürdürüyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan’a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik etti.

Lefkoşa’daki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterini de imzaladı. Yazdığı mesajda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümüne vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, bugün Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kıbrıs Türk halkının birlikte zaferle taçlandırdığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünü büyük bir heyecanla ve gururla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ezelden beridir hür yaşayan Türk milleti, bu harekâtla Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü arkasında ana vatanın sarsılmaz güçlü desteğiyle parlak geleceğine emin adımlarla yol almaktadır. Ruhun şad olsun.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
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