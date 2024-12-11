Şok saldırı: Bakanın ölümü doğrulandı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkani’nin ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Derin bir üzüntüyle, İslam Emirliği Mülteciler ve Göçmen Bakanı'nın bugün öğleden sonra korkakça bir saldırıda öldürüldüğünü öğrendik. İslam düşmanları tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan büyük bir ailenin üyesiydi. Ama ne yazık ki bugün kendisine Müslüman diyen ve kendi dışında diğer Müslümanları tekfir eden Hariciler tarafından öldürüldü” ifadelerine yer verdi.

1966 doğumlu olan Halil Rahman Hakkani, Afganistan’ın doğusundaki Paktia vilayetinde dünyaya geldi. Kendisi ve kardeşi Celaleddin Hakkani, Taliban’ın kıdemli üyeleriydi ve Sovyetler Birliği ile koalisyon güçlerine karşı savaşlarda önemli roller üstlenmişti.