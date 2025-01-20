Şoke eden doğum! Apandisit zannetti, 40 dakika sonra anne oldu

Başlangıçta ağrıyı regl sancısı zannettiğini belirten Jackson, ağrının şiddetlenmesi üzerine eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi. Doktorlar, hamile olduğunu ve doğumun çok yakında gerçekleşeceğini söyledi. Kısa sürede doğumhaneye alınan genç kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Talia Smith adını verdikleri bebek, çiftin hayatını tamamen değiştirdi.

O anki hislerini paylaşan Jackson, “Omurgamda yoğun bir baskı vardı. Hamile olduğumu söylediklerinde şok geçirdim. Sanki 'Grey’s Anatomy' dizisinden bir sahne yaşıyor gibiydim” dedi.

Ebeveynliğe hazırlıksız yakalanan çift, bu zorlu süreci sevdiklerinin desteği sayesinde aştıklarını ifade etti.