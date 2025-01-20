Şoke eden doğum! Apandisit zannetti, 40 dakika sonra anne oldu

İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan 22 yaşındaki Anna Jackson, karnındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Apandisitinin patladığını düşünen genç kadın, hamile olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şoke eden doğum! Apandisit zannetti, 40 dakika sonra anne oldu
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Başlangıçta ağrıyı regl sancısı zannettiğini belirten Jackson, ağrının şiddetlenmesi üzerine eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi. Doktorlar, hamile olduğunu ve doğumun çok yakında gerçekleşeceğini söyledi. Kısa sürede doğumhaneye alınan genç kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Talia Smith adını verdikleri bebek, çiftin hayatını tamamen değiştirdi.

O anki hislerini paylaşan Jackson, “Omurgamda yoğun bir baskı vardı. Hamile olduğumu söylediklerinde şok geçirdim. Sanki 'Grey’s Anatomy' dizisinden bir sahne yaşıyor gibiydim” dedi.

Ebeveynliğe hazırlıksız yakalanan çift, bu zorlu süreci sevdiklerinin desteği sayesinde aştıklarını ifade etti.

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