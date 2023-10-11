Son Dakika: Tayvan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Son dakika! Taylan'da 2022 yılından beridir en büyük depremi yeniden yaşadı. 5,2 şiddetinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Son Dakika: Tayvan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika: Tayvan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Lugu bölgesinin 78 kilometre güneydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 17,5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı kaydedilmedi. Son dakika bilgisi olarak geçen deprem sonrası diğer şehirlerde de yetkililer harekete geçti. En son 2022 yılında 7.2 şiddetinde meydana gelen deprem de binlerce insan vefat etmişti. 

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