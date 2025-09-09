Sosyal medya krizi hükümeti düşürdü: Protestolar 19 can aldı, başbakan istifa etti

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağıyla başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar, siyasi krize dönüştü. Kathmandu Post’un aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete yönelen tepkiler nedeniyle Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifa ettiğini duyurdu.

Gösterilerde 19 kişi yaşamını yitirirken, 400’ün üzerinde kişi yaralandı. Olayların ardından İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari de görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ: "İSTİFA ETMEYECEK" DEMİŞTİ

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, istifa kararından kısa süre önce yaptığı açıklamada, muhalefetin beklentilerinin aksine Başbakan Oli’nin görevini bırakmayacağını söylemişti. Gurung ayrıca, tepki çeken sosyal medya yasağının yakında kaldırılacağını belirtmişti. Ancak hükümetin geri adımı, sokaktaki öfkeyi dindirmeye yetmedi.

Nepal’de 4 Eylül’de alınan karar doğrultusunda Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi popüler sosyal medya platformları erişime kapatıldı. İletişim Bakanlığı, platformların ülkeye resmi kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle erişimi kestiğini duyurdu. Aynı gün gerekli izinleri alan platformların yeniden açılacağı bildirilse de uygulama geniş çaplı tepkiyle karşılaştı.

Özellikle gençlerin öncülük ettiği gruplar, yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıyarak hükümete karşı sokağa indi. Dün binlerce gösterici parlamento binasına doğru yürüyüş düzenledi.

BAŞKENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şiddet olaylarının artması üzerine yetkililer, parlamento çevresinde gece saat 22.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı.

Bu sert müdahale sırasında 19 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.