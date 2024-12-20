Sudan BM Dünya Gıda Programı ofisine yapılan saldırıyı kınadı

Sudan, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ofisinin hedef alınması sonucu 3 personelinin öldürülmesini kınadı.

Sude İnak Sude İnak
Sudan BM Dünya Gıda Programı ofisine yapılan saldırıyı kınadı
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Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM İnsani Koordinasyon Ofisi'nin, Sudan-Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığını ve bunun sonucunda 3 personelinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Sudan hükümetinin, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ilettiği ifade edilirken, BM kurumlarının ve diğer tüm insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kınandığı vurgulandı.

Sudan ordusunun bölgede aktif askeri operasyonlarının bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, yetkili makamların, sorumluları bulmak için olayı araştıracakları ifade edildi.

Açıklamada, Sudan hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin, uluslararası insani hukuka bağlılığını ve insani yardım çalışanlarının güvenliği ve her türlü tehlikeden korunması konusundaki hassasiyetini teyit ettiği kaydedildi.

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