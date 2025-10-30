Sudan’da dehşet! Hastanede 460 sivil katledildi

Paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan ordusunun kontrolündeki kilit kent El Fasher’i ele geçirdi. Kentin düşmesiyle birlikte bölgede büyük bir insani felaket yaşanabileceği yönündeki endişeler artıyor.

Birleşmiş Milletler, kentte “infazlar”a ilişkin güvenilir raporlar bulunduğunu duyurdu. Yale Üniversitesi İnsani Araştırmalar Laboratuvarı da uydu görüntülerinde toplu infazlara maruz kalmış ceset yığınlarının tespit edildiğini bildirdi.

HDK tarafından 18 aydır kuşatma altında tutulan El Fasher, uzun süredir ciddi bir gıda kriziyle boğuşuyordu. Yüz binlerce sivilin şehirde mahsur kaldığı belirtiliyor.

HDK, sivillere yönelik saldırı ve Arap olmayan etnik gruplara karşı katliam iddialarını reddediyor, ancak BM ve insan hakları örgütleri bunun aksini gösteren çok sayıda kanıt sundu.

El Fasher’in düşüşü, Darfur bölgesindeki son ordu kalesinin de kaybedilmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum, Sudan iç savaşında kritik bir dönüm noktası olabilir. Kentte yaklaşık 250 bin sivil bulunuyor ve bunların 130 bini çocuk. Kuşatmanın başlamasından bu yana bölgeye hiçbir insani yardım ulaşamadı.

Uydu görüntüleri, hastaneler ve şehir surları çevresinde toplu katliamlar yaşandığını gösteriyor.

HASTANEDE YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, HDK savaşçılarının El Fasher’in ana hastanesinde yüzlerce sivili öldürdüğünü bildirdi. DSÖ, “460 kişinin öldürülmesinden dehşete düştük ve derin şekilde sarsıldık.” açıklamasını yaptı.

Sudan Doktorlar Ağı ise, “HDK milislerinin Suudi Hastanesi’nde buldukları herkesi — hastaları, refakatçilerini ve orada bulunan herkesi — soğukkanlılıkla öldürdüğünü” belirtti. Açıklamada, hastanelerin “insan mezbahasına” döndüğü ifade edildi.

BM, bölgedeki şiddetin durdurulması ve sivillere güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulundu. El Fasher’in kontrolünün tamamen HDK’nın eline geçmesiyle birlikte Darfur’daki savaşın seyrinin değişeceği değerlendiriliyor.