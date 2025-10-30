Sudan’da dehşet! Hastanede 460 sivil katledildi

Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) ordu kontrolündeki El Fasher’i ele geçirmesi, Darfur’daki savaşı kritik bir eşiğe taşıdı. Birleşmiş Milletler, kentte infazlara ilişkin raporlar bulunduğunu, hastanelerde yüzlerce sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sudan’da dehşet! Hastanede 460 sivil katledildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan ordusunun kontrolündeki kilit kent El Fasher’i ele geçirdi. Kentin düşmesiyle birlikte bölgede büyük bir insani felaket yaşanabileceği yönündeki endişeler artıyor.

Birleşmiş Milletler, kentte “infazlar”a ilişkin güvenilir raporlar bulunduğunu duyurdu. Yale Üniversitesi İnsani Araştırmalar Laboratuvarı da uydu görüntülerinde toplu infazlara maruz kalmış ceset yığınlarının tespit edildiğini bildirdi.

HDK tarafından 18 aydır kuşatma altında tutulan El Fasher, uzun süredir ciddi bir gıda kriziyle boğuşuyordu. Yüz binlerce sivilin şehirde mahsur kaldığı belirtiliyor.

HDK, sivillere yönelik saldırı ve Arap olmayan etnik gruplara karşı katliam iddialarını reddediyor, ancak BM ve insan hakları örgütleri bunun aksini gösteren çok sayıda kanıt sundu.

El Fasher’in düşüşü, Darfur bölgesindeki son ordu kalesinin de kaybedilmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum, Sudan iç savaşında kritik bir dönüm noktası olabilir. Kentte yaklaşık 250 bin sivil bulunuyor ve bunların 130 bini çocuk. Kuşatmanın başlamasından bu yana bölgeye hiçbir insani yardım ulaşamadı.

Uydu görüntüleri, hastaneler ve şehir surları çevresinde toplu katliamlar yaşandığını gösteriyor.

HASTANEDE YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, HDK savaşçılarının El Fasher’in ana hastanesinde yüzlerce sivili öldürdüğünü bildirdi. DSÖ, “460 kişinin öldürülmesinden dehşete düştük ve derin şekilde sarsıldık.” açıklamasını yaptı.

Sudan Doktorlar Ağı ise, “HDK milislerinin Suudi Hastanesi’nde buldukları herkesi — hastaları, refakatçilerini ve orada bulunan herkesi — soğukkanlılıkla öldürdüğünü” belirtti. Açıklamada, hastanelerin “insan mezbahasına” döndüğü ifade edildi.

BM, bölgedeki şiddetin durdurulması ve sivillere güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulundu. El Fasher’in kontrolünün tamamen HDK’nın eline geçmesiyle birlikte Darfur’daki savaşın seyrinin değişeceği değerlendiriliyor.

Emekliye sürpriz ödeme! Bankalardan rekor promosyon kampanyasıEmekliye sürpriz ödeme! Bankalardan rekor promosyon kampanyasıEkonomi
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!Yurt
Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştüKülliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştüGündem
sudan
Günün Manşetleri
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!