Suriye Baas Partisi temsilcisinden Vatan Partisi’nin rolüne vurgu: "Perinçek'le görüşmeyi unutmadık"

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlenen “Antiemperyalizm-Antifaşizm Kurultayı”, 95 ülkeden 1200 temsilciyi ağırladı. Türkiye’den bir tek Vatan Partisi’nin davet edildiği kurultaya Batı Asya’nın ilgisi yoğun oldu. Rusya’dan İran’a, Suriye’den Irak’a, Azerbaycan’dan Lübnan ve Filistin kadar emperyalizmle mücadelenin ön safındaki Batı Asya devletlerinden temsilciler, kurultayda hazır bulundu.

VATAN PARTİSİ İLE BAAS PARTİSİ ARASINDA GÖRÜŞME

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, konferans aralarında çok sayıda ülkeden temsilci ile bir araya geldi, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. O görüşmelerden biri de Suriye Baas Partisi’nin temsilcisi, Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Isabella Zaidan ile yapıldı. Bursalı ve Zaidan, Türkiye-Suriye işbirliği konusunda atılması gereken adımları görüştü. Görüşme sonrası Aydınlık’a özel açıklamalar yapan Zaidan, “Burada Türkiye’den Vatan Partili yakın dostlarımızla olmak benim için bir zevk. Vatan Partisi, Suriye’de savaş ve krizin devam ettiği tüm bu yıllar boyunca, Suriye halkına karşı gerçekten çok iyi bir duruş sergiledi.” dedi. Baas Partisi Temsilcisi, Suriye halkı olarak 2015’te Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesini unutmadıklarını vurguladı.

"İŞ BİRLİĞİ İKİ ÜLKENİN DE LEHİNE"

Zaidan, Türkiye-Suriye işbirliğinin iki ülkenin de lehine olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Her şey düzeltilebilir. İlişkiler iki ülkenin egemenliği temelinde ve iki ülkenin lehine olacak şekilde başlatılmalıdır. Bana göre Türkiye gibi sınır komşusu olan bir ülkeyle iyi ilişkiler içinde olmak bizim lehimizedir. Komşu ülkeyle iyi ilişkiler içinde olmak Türkiye’nin de lehinedir.”

Suriye olarak emperyalist müdahaleleri kabul etmediklerini belirten Baas Partisi Temsilcisi, Venezuela’daki kurultayı da emperyalizmin yenileceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Zaidan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Artık emperyalizmi kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesinin bir tercümesi. İster Amerika olsun ister Avrupa olsun, bunu kabul etmek zorundalar. Ülkeler daha fazla bir arada durmalı. Birlik olmalı. Ülkeler ne kadar çok birleşirse, o kadar güçlü olur. Bu toplantı faşizmin ve emperyalizmin sona ereceğine dair gerçekten önemli bir işaret.”

ÇOK İSABETLİ BİR ZİYARET

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek liderliğindeki 13 kişilik heyet, 2015 yılında Şam’ı ziyaret etmişti. 3 Mart 2015 günü Vatan Partisi Lideri ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 1 saat 45 dakika süren kapsamlı bir görüşme yapmıştı.

Heyeti kapıda karşılayan Beşar Esad, “İki senedir hiçbir Türk heyeti ile bir araya gelemedik. Böyle bir zamanda sizin bu ziyareti yapmış olmanız aslında çok isabetlidir. Sadece Suriye değil, tüm Arap dünyasına çok önemli bir mesaj verdiniz.” demişti.

Türkiye'nin bölünmesinin Suriye'nin bölünmesi, Suriye'nin bölünmesinin de Türkiye'nin bölünmesi anlamına geleceğini vurgulayan Esad, “Son zamanlarda sadece Türkiye'nin baş düşman olduğu izlenimi yaratıldı. Bu algı açısından sizin ziyaretiniz çok önemli oldu. Bölgenin geleceğini Türkler ve Suriyeliler olarak ortak belirlememiz bizi çok mutlu eder.” ifadelerini kullanmıştı.

Tam bir görüş birliğinin sağlandığı belirtilen görüşmede, güvenlik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ortak çalışma kararı alınmıştı.