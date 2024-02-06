Suriye'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat depremlerinde komşumuz Suriye'de 5 bin 900 kişi hayatını kaybetmiştti. Binlerce insan evsiz kaldı. Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes beldesinde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, mumlar yakıldı.

Suriye'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri Türkiye gibi Suriye'nin kuzeyinde de yıkıma neden oldu.

Suriye'nin kuzeyinde 5 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evsiz kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes beldesinde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, tarafından organize edilen etkinliğe bölge halkı, depremde yakınlarını kaybedenler ve depremzedeler katıldı. Etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve mum yakıldı.

Depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı! 6 Şubat'ın yıl dönümünde anma törenleri yapıldıDepremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı! 6 Şubat'ın yıl dönümünde anma törenleri yapıldıGündem
# suriye # deprem
Çok Okunanlar
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü
Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü
Elinde altını olanlar dikkat! Altın fiyatlarında ezber bozan tahmin: Yıl sonunda...
Elinde altını olanlar dikkat! Altın fiyatlarında ezber bozan tahmin: Yıl sonunda...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı
Öne Çıkanlar "Devlet desteğine ihtiyacımız var" - Malatya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu "Devlet desteğine ihtiyacımız var" - Malatya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak! Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!