Suriye'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri Türkiye gibi Suriye'nin kuzeyinde de yıkıma neden oldu.

Suriye'nin kuzeyinde 5 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evsiz kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes beldesinde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, tarafından organize edilen etkinliğe bölge halkı, depremde yakınlarını kaybedenler ve depremzedeler katıldı. Etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve mum yakıldı.