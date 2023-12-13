Tahran Yunus Emre Enstitisü'den Türk Kahvaltısı Etkinliği

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünün çeşitli yönlerini İranlılara tanıtmaya devam ediyor. İranlılar, son olarak geleneksel Türk kahvaltısında bir araya getirildi.

Enstitünün merkezinde düzenlenen kahvaltı programında İranlılar, Türk kahvaltı sofrasının vazgeçilmezlerinden simit, poğaça, sucuk, menemen, peynir ve reçellerin tadına baktı. Ekinliğe, enstitünün İranlı öğrencileri ile Tahran'da eğitim gören Türk üniversite öğrencileri katıldı.

Enstitü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Mayıs ayında farklı yörelerin lezzetlerini uygulamalı tanıtan "Geleneksel Türk Mutfağı Atölyesi” açtıklarını hatırlattı. Kahvaltının Türk kültürü açısından önemine dikkat çekti. Özdemir, "Davranışlarımız geleneklerimiz yeme içme alışkanlıklarımız da kültürümüzü oluşturuyor. Kahvaltı da sadece bir öğün olarak değil, Türkiye’de tamamen bir kültür olmuş durumda. Bizler de bugün de İranlılara İran ile Türkiye arasındaki etkileşimi artırmak için geleneksel Türk kahvaltısını İranlılara tanıtma fırsatı bulduk." dedi.