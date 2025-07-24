Tayland – Kamboçya sınırında savaş çanları

Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında yeniden tansiyon yükseldi. Ta Moan Thom Tapınağı çevresinde sabah başlayan çatışmalarda Kamboçya’nın roketli saldırıları sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 1 Tayland askeri öldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tayland – Kamboçya sınırında savaş çanları
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Tayland ile Kamboçya sınırında bulunan Ta Moan Thom Tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde başlayan çatışmalar, iki ülke ordusunu yeniden karşı karşıya getirdi. Tayland Sağlık Bakanlığı, Kamboçya ordusunun Tayland’ın sınır köylerine düzenlediği roketli saldırılarda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 Tayland askerinin de çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

86 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tayland Kraliyet Ordusu, Kamboçya birliklerinin yerel saatle 09.40’ta yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, bölgedeki 86 köyden yaklaşık 40 bin sivilin tahliye edildiği belirtildi. Tayland ordusu, saldırılara karşılık olarak F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya askeri hedeflerini vurdu ve uzun menzilli roketlerle karşı saldırı başlattı.

Tayland hükümeti, Kamboçya sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Phnom Penh’deki Tayland Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına “güvenlik gerekçesiyle en kısa sürede Tayland’a dönün” çağrısı yaptı. İki ülke, karşılıklı olarak diplomatik temsilcilerini geri çekerken, bölgedeki tüm resmi temasların askıya alındığı açıklandı.

Kamboçya’nın eski Başbakanı Hun Sen, Tayland’ın saldırgan tutumuna karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvurdu. Hun Sen, Tayland’ın Kamboçya topraklarına topçu atışlarıyla saldırdığını belirterek, halka “panik yapmayın” çağrısında bulundu. Barışçıl çözüm istediklerini vurgulayan Hun Sen, sınır egemenliğini korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

KAMBOÇYA: “TAYLAND ASKERLERİ SINIR ANLAŞMALARINI İHLAL ETTİ”

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, saat 06.30’da Tayland askerlerinin Ta Moan Thom Tapınağı çevresine tel örgü çekerek sınır anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti.

Socheata’ya göre:

07.04’te bölgeye İHA gönderildi
08.30’da Tayland uyarı ateşi açtı
08.46’da doğrudan Kamboçya mevzilerine ateş edildi
Çatışmalar Prasat Ta Krabey Tapınağı’na yayıldı
Tayland savaş uçakları Kamboçya hedeflerine iki bomba attı

MAYIN İDDİASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Geçtiğimiz hafta Tayland, üç askerinin yaralanmasına yol açan kara mayınlarının Kamboçya tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Kamboçya ise bu iddiayı reddederek, askerlerin üzerinde anlaşmaya varılmış güzergahların dışına çıktığını ve savaş döneminden kalma mayına bastıklarını savunmuştu.

28 Mayıs’ta da sınırda çatışma yaşanmış, bir Kamboçyalı asker hayatını kaybetmişti. Tayland Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, Kamboçya’nın sınır hattında askeri varlığını artırması sonrası, Tayland’ın da sınır kapılarındaki askerî birliklerini güçlendirme kararı aldığını açıklamıştı.

Tayland ile Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırının birçok noktasında egemenlik ihtilafı yaşıyor.

2008’de yine Ta Moan Thom Tapınağı çevresinde yaşanan çatışmalar, iki ülke arasında uzun süren diplomatik krizlerin başlangıcı olmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen sınır sorunu çözülemedi, tansiyon zaman zaman yeniden yükseliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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