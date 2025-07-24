Türkiye’de her 7 işçiden sadece 1’i sendikalı: İşte en güçlü sendika ve iş kolları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “2025 Temmuz Ayı Sendika İstatistikleri Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye genelinde toplam 17 milyon 326 bin 143 işçi bulunurken, bunlardan yalnızca 2 milyon 429 bin 527’si, yani yüzde 14,02’si, bir işçi sendikasına üye durumda.

Toplam 20 iş kolu içinde en fazla işçinin bulunduğu alan, 4 milyon 526 bin 306 kişiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” oldu.

Bu iş kolunu şu alanlar takip etti:

Metal: 1 milyon 967 bin 585 işçi

İnşaat: 1 milyon 857 bin 769 işçi

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKA

Tüm işçi sendikaları arasında en fazla üyeye sahip sendika, 284 bin 541 işçiyle Türk Metal Sendikası oldu.

Listenin devamında ise şu sendikalar yer aldı:

Hizmet-İş: 263 bin 999 üye

Öz Sağlık-İş: 224 bin 289 üye