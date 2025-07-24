O ilçede su krizi: Sadece 10 günlük su kaldı, kesinti başlıyor

O İLÇEDE SU KRİZİ: 10 GÜNLÜK SU KALDI, KESİNTİLER BAŞLIYOR



İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü. 10 günlük rezerv kaldığı belirtilirken, su kesintileri gece saatlerinde başlayacak.

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de, yaz aylarında artan su tüketimiyle birlikte barajlardaki su seviyesi kritik düzeye geriledi. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda yapılan son ölçümlere göre, doluluk oranı yüzde 12’ye kadar düştü.

Yetkililer, bu seviyenin yalnızca 10 günlük su rezervine karşılık geldiğini belirtirken, olası bir kuraklık riskine karşı önlem alınacağını duyurdu. İlk aşamada 23.00 ile 06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla yürütülecek uygulamanın, su tüketimini azaltmaya ve mevcut kaynakları korumaya yönelik olduğu bildirildi. Yetkililer, uygulamanın yeterli olmaması halinde kesintilerin gündüz saatlerine kaydırılabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşlara ise suyu tasarruflu kullanma çağrısı yapıldı. Sıcaklıkların arttığı dönemde günlük su ihtiyacının önemli ölçüde yükseldiği vurgulanırken, yaz sezonunun ortasında gelen bu uyarı turizm açısından da endişe yaratıyor.