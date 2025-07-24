O üniversite Yahudi öğrencileri koruyamadığı için 200 milyon dolar ödeyecek

Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle ABD yönetimiyle anlaşmaya vardı. Üniversite, 200 milyon dolar ödemeyi ve bazı reformları kabul etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O üniversite Yahudi öğrencileri koruyamadığı için 200 milyon dolar ödeyecek
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ABD’deki Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılıkla yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümetle anlaşmaya vardı. Üniversite, üç yıl içinde ABD yönetimine 200 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Columbia Rektörlük Ofisinden yapılan açıklamada, yürütülen çok sayıda ayrımcılık soruşturmasının sona erdirilmesi amacıyla uzlaşmaya varıldığı belirtildi. ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından yürütülen soruşturmanın da 21 milyon dolar karşılığında kapatılacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında üniversitenin öğrenci ve personel alımı ile karar süreçlerinde yeniden bağımsızlık kazanacağı kaydedildi. Ayrıca Columbia, daha önce iptal edilen federal fonlarının büyük kısmını geri alabilecek.

TRUMP: “TARİHİ BİR ANLAŞMA”

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, Columbia ile yapılan anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi. Trump, Yahudi öğrencileri ve çalışanları savunduklarını ifade etti.

PROTESTOLAR SONRASI FONLAR KESİLMİŞTİ

Columbia Üniversitesi, 2024 yılında Gazze’ye destek veren öğrenci protestolarıyla gündeme gelmişti. Nisan ayında başlayan oturma eylemleri ve çadır kamplar polis müdahalesiyle dağıtılmış, çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Olayların ardından Trump yönetimi, üniversitenin 400 milyon dolarlık federal fonunu “antisemitizmle mücadelede yetersizlik” gerekçesiyle durdurmuştu.

Üniversite yönetimi, 22 Mart 2025’te yaptığı açıklamada antisemitizme karşı yeni önlemler alacağını, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunu da genişleteceğini duyurmuştu.

Columbia’da başlayan eylemler, kısa sürede 50’den fazla üniversiteye yayılmış, ülke genelinde 3 bini aşkın öğrenci ve akademisyen gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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