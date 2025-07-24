Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışmak yasaklandı! İşte uygulama detayları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle dış ortamda çalışma yasağı getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık alanda çalışmanın sağlık açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Uygulama, 24 Temmuz Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar’a kadar geçerli olacak. Belirtilen tarihlerde her gün 12.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı.

Yasak tarım ve inşaat sektörlerinde geçerli olacak. İşverenlerin yasağa uymak koşuluyla sabah erken saatlerde çalışmaya başlaması mümkün olacak. Açıklamada, “Erken işe başlama kapsamında, inşaat sahalarına agrega, hazır beton, diğer malzemeler ve iş makineleri taşınabilir” ifadesi yer aldı.

KKTC Meteoroloji Dairesi, 22–28 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların iç kesimlerde 41–44 derece, sahillerde ise 34–37 derece arasında seyredeceğini duyurdu.