Kamu işçisine zam çıkmazı: Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadı

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde krizin boyutu artıyor. Hükûmetin üçüncü zam teklifi, sendikaların beklentilerini karşılamayınca bu hafta yapılacak sekizinci toplantıya odaklanıldı

Hükûmet Cephesi’nde, birinci 6 ay için yüzde 24, sonraki dönemler için enflasyon oranına dayalı teklifin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ikinci altı ay oranının yüzde 11’e indirilmesi yönünde tavır geldiği öğrenildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü yapılacak toplantıda sosyal haklar, çalışma düzeni ve işyeri özelinde sorunların masaya yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü zam teklifini açıklarken, “Birinci 6 ay için yüzde 24, sonraki altı aylık dönemler için gerçekleşen enflasyon oranını öneriyoruz” ifadelerini kullanmıştı

Fakat Hazine cephesi, enflasyon oranındaki 16,67 puanlık zam teklifinin ikinci dönemde devam etmesine karşı çıkıp, bu oranı yüzde 11 seviyesine indirmeyi hedefliyor.