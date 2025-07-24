Kamu işçisine zam çıkmazı: Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadı

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, üçüncü zam teklifi beklentilerin gerisinde kaldı; İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı oranı yüzde 11'e çekmek istiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kamu işçisine zam çıkmazı: Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde krizin boyutu artıyor. Hükûmetin üçüncü zam teklifi, sendikaların beklentilerini karşılamayınca bu hafta yapılacak sekizinci toplantıya odaklanıldı

Hükûmet Cephesi’nde, birinci 6 ay için yüzde 24, sonraki dönemler için enflasyon oranına dayalı teklifin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ikinci altı ay oranının yüzde 11’e indirilmesi yönünde tavır geldiği öğrenildi. 

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü yapılacak toplantıda sosyal haklar, çalışma düzeni ve işyeri özelinde sorunların masaya yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü zam teklifini açıklarken, “Birinci 6 ay için yüzde 24, sonraki altı aylık dönemler için gerçekleşen enflasyon oranını öneriyoruz” ifadelerini kullanmıştı 

Fakat Hazine cephesi, enflasyon oranındaki 16,67 puanlık zam teklifinin ikinci dönemde devam etmesine karşı çıkıp, bu oranı yüzde 11 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışmak yasaklandı! İşte uygulama detaylarıAşırı sıcaklar nedeniyle çalışmak yasaklandı! İşte uygulama detaylarıGündem
Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda? İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda? İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme: Savcıdan 7 sanık için ceza yağmuruHablemitoğlu suikastinde yeni gelişme: Savcıdan 7 sanık için ceza yağmuruGündem
kamu işçileri zam
Günün Manşetleri
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
ESENYURT’TA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eskişehir’de alevler can aldı!
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
Çok Okunanlar
Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti
24 Temmuz altın fiyatları açıklandı 24 Temmuz altın fiyatları açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda? Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda?
Rus yolcu uçağı kayboldu! Rus yolcu uçağı kayboldu!
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI