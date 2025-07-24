Ayşe Barım hakkında yeni gelişme: Adli Tıp, tam teşekküllü hastaneye sevk etti

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’ın sağlık durumu, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından değerlendirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olup olmadığının belirlenmesini talep etti. Bu talep üzerine Barım, 11 Temmuz’da Adli Tıp Kurulu’nda muayene edildi.

16 TEMMUZ’DA YENİDEN MUAYENE EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, 16 Temmuz’da da benzer bir değerlendirme talebi geldiği ve Barım’ın aynı gün tekrar muayeneye alındığı ifade edildi. Muayene sonrası hazırlanan raporda, cezaevinde kalıp kalamayacağına dair değerlendirme için öncelikle bazı ileri tetkiklerin tamamlanması gerektiği belirtildi.

ATK 11. İhtisas Kurulu, 23 Temmuz’da hazırladığı mütalaasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği. Hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur.”